Utah Federal Savcılığı’ndan dikkat çeken ön inceleme raporu

Utah Federal Savcılığı Sezgin Baran Korkmaz hakkında fezleke ön inceleme raporu hazırlayarak 12 Mayıs'ta bakanlıklar vasıtasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği ortaya çıktı. Fezleke ön inceleme raporundaki iddiaların incelenmesini isteyen federal savcılığın ön inceleme raporu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile emniyet müdürlüğüne gönderildi.

40 MİLYON DOLAR RAPORDA YER ALDI

Fezlekeye konu ön çalışma ilk bulguların arasında, Sezgin Baran Kokmaz’ın Silcolux şirketinin devri için İnan Kıraç ile 40 milyon dolar ödemesi konusunda anlaştığı ve ödeme aşamasında İnan Kıraç’ın bunu reddettiği ve SBK'ya dava açarak mahkemeden tedbir kararı aldığı tespit edildiği belirtildi.

ŞİRKETLERİ BOŞALTIYORLAR

Federal savcılığın belgelerinde SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil'in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için İstanbul'da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Belgede, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Doğa D.'nin, SBK şirketlerinin hisse ve mallarını başka Türk ve uluslararası şirketlerine devretmek için işbirliği içinde olunan şirketlerin yönetici ve pay sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

MAL VARLIĞI KAÇIRIYORLAR

Şendil'in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün belirtildiği belgede, merkezi İspanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma İlaç'ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara devri için hazırlıklar başlatıldığı iddia edildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU İSTANBUL'A GÖNDERİLSİN

Borsacı Enver Çevik ile borsa işlemleri için görüşme yapıldığının tespit edildiği belirtilen belgede, iddiaların araştırılması için bir komite oluşturularak İstanbul'a gönderilmesi planlandığı kaydedildi.

İDDİANAME

SBK'nın tutuklanmasının ardından ABD'de hazırlanan iddianamede 133 milyon dolarlık kara para akladığı ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor. Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan'ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi'ne bağlı Vergi Dairesi'nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri adına 1 milyar dolarlık sahte beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.

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