Üvey annesiyle ilişkisi olan oğlunu öldürüp, ormana gömdü

Zonguldak’a bağlı Karadere köyünde meydana gelen olayda, iddialara göre, 55 yaşındaki Seyit Z. bir süre önce ikinci eşi Ü.Z. ile oğlu Aydın Z.’nin ilişkisi olduğunu öğrendi. Geçen Aralık ayında da oğlu ile birlikte ormana giden Seyit Z., burada Aydın Z.’yi öldürdü. Ardından da açtığı çukura oğlunu gömerek eve geri döndü. Hayatına hiç bir şey olmamış gibi devam eden baba, oğlunu soran komşularına da başka bir şehre çalışmaya gittiğini söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Karacuma köyünde Aydın Z.’nin Aralık ayından itibaren kayıp olduğunu ancak ailesinin kayıp başvurusu yapmadığını tespit eden jandarma, baba Seyit Z. ile üvey anne Ü.Z.’yi gözaltına aldı. Seyit Z. jandarmanın sorgusunda suçunu itiraf ederek, oğlunun cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları sonucunda Aydın Z.’nin cansız bedeni bulunarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay üzerine Zonguldak valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, “Zonguldak ili Merkez İlçe Karadere Köyü Mudaroğlu Mahallesinde ikamet eden A.Z. (32-E) isimli şahsın 2020 Aralık ayından bu yana ikamet ettiği Karadere köyünde olmadığı ancak ailesinin kayıp şahıs olduğuna dair herhangi bir müracaatta bulunmadığı öğrenilmiştir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği bilgisi alınmış olup yapılan araştırmalar sonucunda şahsın babası S.Z. (55-E) tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak adli makamlara bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda şahsın babası ve üvey annesi gözaltına alınmıştır.” denildi.