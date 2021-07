Vatandaşın yürek sızlatan geçim isyanı: Hırsızlık yapacağım, başka çarem var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van Erciş'in ardından Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretlerine devam etti. Vatandaşların sıklıkla mültecilerden yana dert yanmaları dikkat çekti.

“MÜSLÜMANIZ, HERKESİ SEVİYORUZ AMA YETER…”

“Hepimizi terörist ilan ediyorlar” sözleriyle isyan eden esnaf, “Eğer biz teröristsek sizin şu an Çaldıran'da ne işiniz var… Terörist sıfatımız var mı? Terörün her türlüsüne de karşıyız. Biz kenetlenelim, kardeş olalım, birlik olalım. Şu an bizim en büyük sorunumuz mülteci. Afganlar dolu… İnanın burada ahırda doğum yapan bayanlar var. Biz Müslümanız, herkesi seviyoruz ama yeter” şeklinde konuştu.

“KENDİNİ BESLİYORSUN, YANDAŞLARINA VERİYORSUN, BEN NASIL GEÇİNECEĞİM?”

Bir vatandaş ise, Akşener'in, “Nasıl geçiniyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Biz sadece ölmeden yaşıyoruz…Benim 9 tane çocuğum var, 2 bin 800 lira kazanıyorum, adam 100 bin TL'yi cebine koyuyor, ‘İdare et' diyor. Ben 2 bin 800 TL ile nasıl idare edeyim? 5 maaş alan idare edemiyor, ben 2 bin 800 TL ile nasıl idare edeyim?

* Çocuğum yarın hırsızlık yaparsa, ‘Hırsızlık yaptı' diyecek… Gırtlağa geldi… Sen 200 bin TL maaş alıyorsan, besliyorsan kendini, yandaşlarına veriyorsan, ben 2 bin 800 TL ile nasıl geçineceğim? Benim 9 tane çocuğum var… Nasıl geçineceğim; hırsızlık yapacağım… Hırsızlık yapacağım, başka çarem var mı?

* Ben çocuğumu askere gönderiyorum, Kürt'üm ya, ‘Ekmek yok sana…' Niye yok? ‘Oy vermedin bana.' ‘Sen oy verirsen ben senin yanındayım, oy vermezsen ben senin yanında değilim.' Ben vermiyorum sana… Özgürlük benim hakkım değil mi?

“KİME İSTİYORSAN ONA OY VERİRSİN”

Akşener, esnafa, “Vermeyebilirsin. Seçmen velinimet. Hakkın. Canın kime istiyorsa ona oy verirsin. Böyle bir şey olur mu ya” sözleriyle karşılık verdi.

“BANA İŞ VERİN BORCUMU ÖDEYEYİM”

Göçmenlerden de dert yanan esnaf, sözlerine şöyle devam etti:

* 5 milyon Suriyeliyi getirmişsin, Afganistanlıyı getirmişsin… İran'dan Türkiye'ye göç ediyorlar. Fakir fukara olarak ben de burada duruyorum. Ne olacak benim halim? Benim 5 bin TL kredi borcum var, ödeyemiyorum. Pandemi dolayısıyla bizi kandırdılar, 5 bin TL kredi verdiler. Ondan sonra, ‘Öde.' Ödeyemiyorum. İş ver bana, ödeyeyim.

“ÇOK ÖFKELİYİZ AMA DERDİMİZİ ANLATAMIYORUZ”

* Ben Türk vatandaşıyım, sen öbür tarafı getiriyorsun, besliyorsun da beni niye beslemiyorsun? Askerliğimi yapıyorum, elektrik faturamı ödüyorum, su parası veriyorum… Biz çok öfkeliyiz. Bizim içimizde bomba var ama biz derdimizi anlatamıyoruz. Anlattığın zaman boğazını sıkıp seni asıyorlar…

“HAYVANLARIMIZI SATACAK DURUMA GELDİK”

İşlerinin çok kötü olduğunu ve iktidarın değişmesini istediklerini söyleyen bir başka esnaf, “İşlerimiz neredeyse hiç yok. Bir çayı, 1 TL'ye vermemize rağmen iş yapamıyoruz. Dükkan kirasına 35 bin TL veriyoruz… Ben aynı zamanda çiftçiyim. Bir yemin torbası olmuş 300 TL. Hayvanlarımızı satacak duruma geldik” diyerek dert yandı.

