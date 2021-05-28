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WhatsApp gruplarında dolaşan iddia emniyeti harekete geçirdi

Erzurum’da son bir hafta içerisinde sosyal medya uygulamaları üzerinden gönderilen ve ‘hırsızlık çetesine’ ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, vatandaşlar arasında tedirginlik yaşattı. Şehir halkını rahatlatan haber ise Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'dan geldi. Aslan, paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 23:15, 28/05/2021
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WhatsApp gruplarında dolaşan iddia emniyeti harekete geçirdi

Şehir dışından gelen bir çetenin Erzurum'da bayıltıcı spreyle hırsızlık yaptığı öne sürülerek yapılan paylaşımlar, emniyeti harekete geçirdi.

Son günlerde sosyal medya uygulaması WhatsApp grupları arasında dolaşan bir iddia vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Paylaşımlarda Adana ve Osmaniye'den geldiği söylenen hırsızlık çetesinin evlerin kapılarını çalıp kişileri bayıltıcı spreyle etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Çetenin bu yöntemle hırsızlık yaptığı ve Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir günde 4 eve girdikleri de paylaşımlar arasında yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN: VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de iddialardan haberdar olduğu öğrenildi. İlgili şube müdürlerine de iletilen WhatsApp mesajlaşmalarının asılsız olduğu bildirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böyle bir çetenin şehrimizde olduğunu kesinlikle doğrulamıyoruz. Paylaşımlardan ve konudan haberdarız ancak bahsi geçen olay asılsızdır. Vatandaşımızın içi rahat olsun” dedi.

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