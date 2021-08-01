Yangın söndürmek için yola çıkan Komünist Başkan ve gönüllülere polis engeli

Tunceli’nin Hozat ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Konuyla ilgili Hozat Belediyesi, Tunceli Belediyesi ve Dersim Dernekleri Federasyonu’ndan (DEDEF) peş peşe çağrılar gelmişti. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve gönüllülerin Hozat’a girişinde önleri polis tarafından kesilerek yangın söndürmelerine yardım etmeleri engellendi.

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Tunceli’nin Hozat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan orman yangını nedeniyle çeşitli kurumlar yardım çağrı yapmış, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve gönüllüler bu sabah yangının söndürülmesi için ekiplere yardım için yola çıkmışlardır. Hozat ilçesi girişinde polis tarafından durdurulan Maçoğlu ve gönüllü vatandaşların ‘özel güvenlik bölgesi' olduğu gerekçesiyle yangın bölgesine gitmelerine izin verilmedi.

“ORMANLARIMIZ YANIYOR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILMAYA HAKKIMIZ VAR”

Polisler tarafından araçları durdurulan ve bölgeye gidilmesi izin verilmeyen Fatih Mehmet Maçoğlu, şunları söyledi:

* Biz isterdik ki oraya müdahale edilseydi o yangın durdurulsaydı. Üç gün sonra biz buraya geliyoruz. Biz de oradaki kamu çalışanları arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Biz de kamu çalışanıyız.

* Biz şimdiye kadar onlarca yangına müdahale ettik, çağrı yaptığımızda yine bu insanlar geldi. Bu arkadaşlarımızın buradaki yangınları söndürmede tecrübesi belki de şu anda gönderdiğiniz kamu kurumunda çalışanların tecrübesi o kadar değildir.

* Bu müdahalede hep başarıyla sonuçlandı. Bu özel güvenlik bölgesiyle alakalı bir durum değil. Arama noktaları şehirde ancak buraya geliniyor ve burada şehre sokmama çalışması yapılıyor. Böyle bir yöntem olmaz.

* İçişleri Bakanlığı’ndan Tarım ve Orman Bakanlığı’na kadar herkes tüm insanlara çağrı yapıyor. Siz çağrılarımızı dinlediniz mi? mutlaka çağrılarımızı dinlemişsinizdir.

* O çağrıdan sonra bu arkadaşlarımız geldi. Belediyenin çağrısı sonrası bu insanlar geldi. Burada yaşayan herkesin buraya katılma hakkı var” diyerek duruma tepki gösterdi.