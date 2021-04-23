Yasağı fırsat bilen şirket İşkencidere vadisine girdi

İyidere Lojistik liman inşaatına gerekli olan taşın temin edilmesi için İşkencidere Vadisi’ne taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaata karşı, bölge halkının direnişi bugün de devam etti.

Dün iş makinelerinin çalışmasına vatandaşlar engel olurken, bu sabah erken saatte şirket daha büyük iş makineleriyle geri gelip jandarma eşliğinde vadiye girdi.

Bölge halkının çalışma yapılan alana gitmemesi için de jandarma yolları kapadı. Ancak köylüler ormanın içinden ve patika yollardan çalışma yapan iş makinesinin önünü kesti.

Jandarma köylüleri sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak uyardı. Köylüler de şirket gitmeden hiç kimsenin eve gitmeyeceğini sabaha kadar nöbet tutacaklarını söyleyerek, “Hiçbir para insan yaşamından değerli değildir, vadimizi terk edin” diyerek tepki gösterdi.

KADINLAR ELLERİNDE SOPALARLA BEKLİYOR

Vadiyi korumak için köylerinden yürüyerek orman içinden çalışma yapılan alana giden kadınlar ellerinde sopalarla beklerken, gelmeyen komşularını da telefonla arayarak eyleme çağırdı.

Bir köylü kadın ise, açılacak olan taş ocağının kendilerine vereceği zararı anlatarak, “Bizim hayvancılığımız biter, arıcılığımız biter, çayımız biter. Buradan taşı alması, iş yapması bize gurur verir ama bize zarar veriyor. Ölene kadar burada mücadele edeceğiz” diye konuştu. Başka bir köylü kadın ise, “Bir kişi zengin olacak diye, bu kadar ağaç kesilir mi?” dedi.

HDP’Lİ ÇEPNİ: ÇALIŞMA İZİNLERİ YOK

Bölge halkına destek veren ve memleketi İkizdere’ye sahip çıkan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Dün yurttaşlar iş makinelerini buradan alkışlarla gönderdi. Bugün sokağa çıkma yasaklarından faydalanarak jandarma eşliğinde gelen şirket çalışanları katliama başladı. Köylüler vadiye sokulmuyor. Vadiye giremeyen köylüler dağlardan yürüyerek vadiye gelmiş ve direnişe başlamış durumda. Tablo ortada, böyle bir vicdansızlık, böyle bir acımasızlık olamaz. Böyle bir doğa ve halk düşmanlığı olamaz. Bunları tarih yazdı ve yazacaktır. Bir müteahhit kâr etsin diye bunca halk ve köy yok edilmeye, eko sistem, doğal yaşam alanları yok edilmeye çalışılıyor. Bu yapılanların hesabı mutlaka sorulacaktır, bu böyle kalmayacaktır. Bu halk bunun hesabını mutlaka sorar. Bu katliama izin vermeyeceğiz, bu süreç kolay bir süreç olmayacak” diyerek mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.