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Yavru kedileri yiyen Japon ülkesine gönderiliyor

İstanbul'da 5 yavru kediyi pişirip yiyen Japon, ülkesinin göç idaresine sevk edildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 16:01, 17/06/2021
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Küçükçekmece’de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, esnafın beslediği 5 yavru kedi ortadan kayboldu. Mahalle esnafının yaptığı araştırmalarda Japon G.B.’nin yavru kedileri evine götürdüğü anlaşıldı. Evden ağır kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. G.B., adrese giden ekiplere, 5 yavru kediyi fırında pişirerek yediğini itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelinin 2012’de havalimanında 3 kilo metamfetaminle yakalandığı öğrenildi. Uyuşturucu kuryesi olarak yakalanan G.B., geçtiğimiz yıl denetimli serbestlik uygulamasıyla serbest kaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Göç İdaresine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan G.B.’nin sınırdışı edilmek üzere Japon yetkililere teslim edildiği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:16:00,