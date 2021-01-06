Yaya köprüsünden otomobille geçti

Tüm Türkiye’de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Konya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ankara Caddesi Ayakkabıcılar Sitesi önünde bulunan asma yaya köprüsüne gelen H.Y. kısıtlama olduğu saatlerde otomobiliyle köprüden geçmeye çalıştı.

Sürücünün sadece motosiklet, bisiklet ve yayaların kullandığı köprüden geçmeye çalıştığı anlar ise bunu fark eden başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

144 LİRA CEZA YAZILDI

Sürücünün ne kadar süre köprüden geçmeye çalıştığı bilinmezken, görüntülerde, otomobil sürücüsünün ileri geri giderek köprüden geçmeye çalışması, daha sonra aracın geri geri köprüden inişi yer alıyor.

Görüntülerin yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüsü tespit edilerek 144 lira cezai işlem uygulandı, sürücü hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’tan adli işlem başlatıldı. (İHA)