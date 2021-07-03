Yayımlanmayan kısa filmlere ödeme yapıldı iddiası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bağımsız Meclis üyesi Davut Çakıroğlu, Belediye Başkanı AKP'li Murat Zorluoğlu'nun son dönemde aynı şirkete tanıtım amacıyla 4 tane kısa film çektirdiğini ve 564 bin lira ödeme yaptığını belirtti.

Kısa filmlerin hiç bir yerde de yayınlanmadığına dikkat çeken Çakıroğlu, belediyenin ihale yapmamak için doğrudan alım limitinin altında kalacak şekilde parçalara bölerek işi aynı firmaya verdiğini iddia etti.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA AMA KISA FİLM ÇEKTİRİYOR

Belediyenin doğrudan alım yaptığı işlerin incelenmesi gerektiğini belirten Çakıroğlu, geçen yıl yapılan açıklamaya göre belediyenin ve TİSKİ'nin toplam borcunun 541 milyon lira olmasına rağmen Başkan Zorluoğlu'nun kredi alarak borçlanmaya devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin doğrudan alım için harcama limitinin 143 bin 900 TL olduğunu kaydeden Çakıroğlu, “Belediye son aylarda doğrudan temin ile ve doğrudan temin limitinin az altında hizmet alımı yaptı. Aynı tür iş. Kısa film çekimi. Bir seferde ihaleye çıkartılabilir ve farklı firmalar ihaleye girerek hizmetin gerçek değerinde alımı sağlanabilirdi. Ama öyle olmadı. 4 parçaya böldüler ve aynı şirkete verdiler” dedi.



KISA FİLMLERİN TANESİ 141 BİN LİRA

Kısa film çekim işini alan şirkete ödemelerin yapıldığını da sözlerine ekleyen Çakıroğlu, “Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü’nün 360 derece drone ile kısa film çekimi 141 bin TL nasıl tutar ? Biz araştırdık ve bu kısa filmin 5- 10 bin lira arasında satın alınabileceğini öğrendik. Trabzon müzesi, drone ile 360 derece çekimi ve sanal ortamda gezi filmi. 141 bin lira. 23 Nisan etkinliği ile ilgili kısa film. 141 bin lira. Sağlık çalışanı anneleri için kısa film, tohum dağıtım töreni. 141 bin lira. Hepsi doğrudan alım hepsi aynı şirketten. Pandemi döneminde 7 bin tohum kime verildi, kim aldı, kim dikti ki bu kadar tohumun dağıtım törenine bile film çektiniz. Drone çekimine binlerce lira ödediniz ? Merak etmeyelim mi ? Üstelik bu şanslı şirket hiç beklemeden parasını alıyor. Ama diğer firmalar aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bu hizmet alımlarına harcanan paralar pandemiden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılabilirdi. Üstelik bu kısa filmler hiç bir yerde de yayınlanmadı” diye konuştu.