Yeni corona virüsü haritasında İstanbul’da dikkat çeken gelişme

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, bugün, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

İSTANBUL’UN RENGİ DEĞİŞTİ

Yapılan aşı çalışmalarıyla ilgili güncel verilerin de yer aldığı tabloya göre, İstanbul, sarı kategoriye geçti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda %65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu. Şimdi hedefimiz %75’i geçerek MAVİ renk olmak” ifadelerini kullandı.

Dün, yüzde 64.8 olan kentteki aşı oranı, bugünkü tabloda yüzde 65.2 olarak yer aldı.

İSTANBUL’DA SALGIN TOPLANTISI

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından şehirde toplantı yapıldığını duyurdu. İstanbul Valisi, “İstanbul'umuzdaki aşı çalışmaları ile ilgili olarak il sağlık müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 39 ilçe kaymakamımız ve ilçe sağlık müdürlerimizle birlikte toplantımızı gerçekleştirdik” paylaşımı yaptı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu. Memişoğlu, şunları belirtti:

* 65 yaş üstü büyüklerimizi 3. doz Biontech aşısı olmaya bekliyoruz. 65 üstünde iki dozu tamamlayanların oranı %84 olup en uyumlu gruptur.

Aşı ile hastaneye yatışlar ve ölümler çok çok azaldığı gösterilmiştir. Dedikodulara değil ispatlanmış gerçeklere inanmanız yararınızadır.

* 17-65 yaş arası vatandaşlarımız; Sizleri de Sinovac ve Biontech aşısı olmak üzere 4600aşı uygulama noktasında bekliyoruz. Büyüklerimizin aşılama oranı örnek olsun. Aşı ile hastaneye yatışların ve ölümlerin çok çok azaldığı gösterilmiştir.İspatlanmış gerçeklere inanmanız yararınızadır.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 65,24, 2’nci doz ortalaması yüzde 41,84 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1’inci dozda 40 milyon 491 bin 931, 2’nci dozda 25 milyon 970 bin 268 ve 3’üncü dozda 4 milyon 633 bin 896 olmak üzere toplam 71 milyon 96 bin 95 aşı uygulandı.

MUĞLA ZİRVEDE

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu.