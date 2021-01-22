Yeni normalleşme adımları ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi akşam 21.00'de başlayan ve takip eden gün saat 05.00'e kadar devam eden ve hafta sonu tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak iptal edileceğini açıklamıştı.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün cuma namazı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan; kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili; “Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Verilere göre bir esneme yapılabilir” dedi.