Yılmaz Özdil: Dünyanın en saçma kararı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, TELE1 TV’de Tuba Emlek'in sunduğu Mercek Programı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdil şunları söyledi:

“DÜNYANIN EN SAÇMA KARARLARI”

* Ben Fahrettin Koca’ya tırnağımı bile kestirmem. Böyle bir Sağlık Bakanı olur mu? 15 milyon kişi Covid oldu. Bugün Afrika’dan Avusturalya’ya dünyada Türkiye’den daha fazla Covid vakasına sahip ülke yok nüfusa oranladığımızda.

* Bundan daha büyük utanç olabilir mi? AKP Genel Başkanı 15 gün önce ‘destan yazdık’ dedi. Dünyanın en kötüsü. Kafayı takmışlar 65 yasağına. Dünyada 65 yaş yasağını bizden başka uygulayan ülke yok ya. Kim çıkardı bunu? Cevap yok. Dünyanın en saçma kararları.

* Bugün tedbirler açıkladılar geçen seneki tedbirlerden tek farkı, para istemediler. Bir haftadır köpürtüyorlar ‘önlem açıklayacak’ diye bugün önlem açıklandı nedir önlem? Yok bir şey.