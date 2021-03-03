Yunanistan’da şiddetli deprem: 6.2 büyüklüğünde

AFAD verilerine göre saat 13:26’da Yunanistan’da 6.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yer yüzüne yakın noktada meydana gelen deprem, ülkenin birçok noktasında hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin detaylarını resmi internet sitesinden paylaştı.

EMSC, depremin yerin 2 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti. Fakat EMSC daha sonra bu verilere revizyon yaptı. EMSC depremin büyüklüğünü 6.2 olarak düşürürken depremin de yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. Alman yetkililer de depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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