Yurt, apart ve kafeterya sahipleri: Battık!

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi yeni akademik yılda örgün eğitimi büyük ölçüde terk ederek uzaktan eğitimi seçti. Üniversite Aktif Eğitim Modeli adını verdiği sisteme 5 Ekim'e başladı. Dev kampüsünde 52 bin öğrenciye hizmet veren üniversitede sadece Diş Hekimliği ve Müzik ve Sahne Sanatları fakültelerinde örgün eğitim devam edildi.

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda ise son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimden faydalandı. Örgün eğitime katılan öğrenci sayısı 500'ü geçmedi. Öğrenci sayısı az olunca üniversite çevresindeki yurtlar, apartlar ve kafeteryalar boş kaldı. Bazı esnaflar dükkan camlarına kiralık ve satılık yazıları astı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca bölge esnafının sorunlarını dinledi, pek çok esnafın iflas ettiğini kaydetti. Karaca, “Destekten yoksun kalan, borçlarını ödeyemez hale gelen esnaf için önlem alınmadığı sürece pandemiyi az hasarla atlatma, ayakta kalma ihtimali ne yazık ki yok” diye konuştu.

“OĞLUMUN ADINA İŞ KURDUM, EVDE İNTİHARI DÜŞÜNÜYOR”

Karacaya yaşadıklarını anlatan bir kafeterya işletmecisi; “Öğrencilere yönelik çalışan kafe sahibiyim. Ayakta kalabilmek için 50 bin lira borç aldım. Şu an 150 bin lira borcum var. 15 bin liraya kadar dükkan kirası ödeyen arkadaşlarımız var. Mal sahipleri geri adım atmıyor. Kiramızı ödeyemez durumdayız. Elektrik su faturalarını ödeyemiyoruz. Bir ay ödemeyince abonelikler iptal ediliyor, icra takibi başlıyor. Bana kredi verselerdi ben şu an bu sorunları anlatıyor olmazdım. Oğlumun üzerine iş kurdum şu an oğlum evde 26 yaşında intiharı dahi düşünüyor. Her yer icralık, etrafımız borç. Esnafı düşünen bütçe yok. Yurtçu, apartçı, taksici, dolmuşçu, market sahibinin herkesin sıkıntısı var. Ticaret Odası ya da valilik, pandemi nedeniyle gelir kaybı olanları tek tek belirleyebilseydi böyle olmazdı. Ben battım. Ben gerçekten pandemi dolayısıyla battım” ifadelerini kullandı.

APART İŞLETMECİSİ: ÖĞRENCİ YOKSA BİZ DE YOKUZ

Bir apart işletmecisi ise; “İnternetimizi dahi kapattık. Öğrenci yok. Öğrenci internet olmayan yere nasıl gelsin. Öğrenci varsa biz ayaktayız. Apartlar da yurtlar da marketler de bu bölgede aynı şekilde öğrencilere yönelik. Bizim apartlarımız üniversite bölgesinde, sadece öğrenciye yönelik hizmet veriyoruz. Benim üzerimde kredi kartı dahi yoktu, 41 yaşındayım bugüne dek hiç kredi kartı kullanmadım. Şu an sıfırım. Yardım alamıyorum. Yardım kuruluşuna gidiyorum, devlet memuru olan engelli yurttaş maaşı, sigortası olmasına rağmen alabiliyor yardım ama ne bana ne eşime hiçbir gelirim, sigortam olmadığı halde yardım da verilmiyor” diye konuştu.

YURT İŞLETMECİSİ: BEN BİTMİŞİM

Öğrenci yurdu sahibi bir işletmeci de dertlerini şöyle anlattı: “Bakanlıklara bağlı yurtlarız. 50 öğrencimiz var diyelim ki 1000 TL alıyorsak, devlet diyebilir ki öğrenci başına örneğin 100-200 TL yardım yapacağız. O zaman ayakta kalabiliriz. Öğrenciler bize hocalarının Eylülde de yüz yüze eğitimin başlamayabileceğini ilettiklerini söylüyor. Diken üstündeyiz. Kimden nereden ne zaman icra, borç gelecek diye… 11 Mart 2020'de pandemi başladı. Kredi Garanti Fonundan alma hakkım var, esnafım bana hak görülmüş. 27 Martta senedim protesto oldu diye devlet bana kredi vermedi. Hiçbir şey alamadım. İş adamları bankada kredi alabilirken ben ölmüşüm ben bitmişim, bize gelince yok”