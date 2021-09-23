Zeytinyağında oyun: ‘Türk malı’ olarak piyasaya sürülüyor

Ekim ayı itibariyle başlayacak zeytin hasadı öncesi Suriye'den ithal edilen zeytinyağlarının iç piyasaya sürüldüğü iddiaları üreticiyi tedirgin etti.

İlker KILIÇASLAN

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Ekim ayı içerisinde başlanacak zeytin hasadı öncesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, zeytinyağı ile ilgili kamuoyunun dikkatini çekecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Kendisinin de zeytin üreticisi olduğunu dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu, zeytin hasadı öncesi zeytinyağı fiyatlarını aşağıya çekebilmek için Suriye'den binlerce ton zeytinyağı ithal edildiğini ve ‘Türk Malı' olarak iç piyasaya sürüldüğünü gündeme getirdi.

“AYNI OPERASYON GEÇTİĞİMİZ YIL DA YAŞANDI”

Son 4 yıldır zeytinyağı üzerinde Türkiye'de bir operasyon yapıldığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, geçtiğimiz yılda zeytinde rekoltenin yüksek olmasına rağmen Tunus'tan 10 bin ton zeytinyağı ithal edildiğini hatırlattı.

2018 yılından bu yana Suriye Afrin'den zeytin yağı ithal edildiğinin altını çizen CHP'lo Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıllarda rekoltenin rekor yaptığı bir sezonda Tunus’tan 10 bin ton zeytinyağı ithal etmeye kalkan ve piyasayı alabora eden iktidar, 2018 yılından beri Suriye Afrin’den ihraç kaydıyla zeytinyağı ithal etmekte. Olayı gündeme getirdiğimiz zaman Tarım Bakanı sadece 500 ton yağ geleceğini bu miktarın iç piyasayı etkilemeyeceğini belirtmişti. Sonrasında yağı getiren Tarım Kredi Kooperatifi’nin soru önergemize verdiği cevaptan sadece 2018 yılında 26 bin ton yağın Suriye’den getirildiğini öğrendik. Daha sonra konu ile ilgili sorularımıza “gizlilik kararı var” denilerek cevap verilmedi. İhraç kaydıyla gelen bu yağların bazı firmalar tarafından yasal olmayan yollarla el altından iç piyasaya sürdüğü ve iç piyasada yağ fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğu sektördeki tüm aktörler tarafından bilinen bir gerçektir. Bu yılda zeytinyağına yapılan operasyonun aynısı geçtiğimiz yılda yaşanmıştı.”

“SURİYE’DEN GETİRELEN YAĞLAR ‘TÜRK MALI’ OLARAK PİYASAYA SÜRÜLÜYOR”

Zeytin hasadı öncesi geçtiğimiz ay zeytinyağından ihraç kaydının kaldırılmasıyla Suriye'den Türkiye'ye binlerce ton zeytin yağının ithal edildiğini söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu, hasat önce zeytinyağının fiyatının düşürülmesi için Suriye'den getirilen yağların iç piyasaya ‘Türk Malı' olarak sürüldüğünü iddia etti.

CHP'li Bakırlıoğlu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Öğrendiğimize göre, geçtiğimiz günlerde önce Suriye’den gelen zeytinyağlarından “ihraç kaydı” kaldırılmış belli bir süre sonra ise tekrardan ihraç kaydı getirilmiş. Bu süre içinde binlerce ton ucuz Suriye zeytinyağı iç piyasaya ‘Türk Malı' sürülmüş bu operasyon zeytinyağı fiyatlarını aşağıya çekmiştir. Bu konuda tüketicide aldatılmıştır. Kilosu 28 Lira olması gereken zeytinyağı şuanda piyasada 24 Lira'ya satılmaktadır. Yapılan tam anlamıyla hukuksuz bir operasyondur. Bu yanlış ithalat politikasının zeytin ve zeytinyağı üreticisine büyük zarar vermektedir. Hem dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı, hem de Suriye'den getirilen zeytinyağları iç piyasada fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Üreticilerimizden aldığı ürünlerle zeytinyağı üreten ülkemizdeki, firmalar nezdinde de haksız rekabet oluşmaktadır. Zeytin hasadı öncesi Suriye'den zeytinyağı ithalatının durdurulması yönünde çiftçilerimizin, çiftçi örgütlerimizin, tarım satış kooperatiflerinin ve sanayicilerimizin taleplerinin ciddiye alınması gerektiği konusunda sektörde görüş birliği oluşmuştur.”

“KONUYLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİK”

CHP'li Bakırlıoğlu, zeytinyağındaki iddialarla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ye soru önergesi verdiklerini belirterek, 6 maddelik sorularına yanıt beklediklerini dile getirdi.

TBMM'ye sunduğu soru önergesi hakkında bilgi veren CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Suriye'den 2021 yılı içerisinde ithal edilen zeytin ve zeytinyağı miktarı ne kadardır? Suriye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağları hangi kurum ve kuruluşlar veya şirketler tarafından getirilmiştir? Suriye'den ithal edilen zeytinyağları için konulan ‘ihraç kaydıyla' şerhi kaldırılmış mıdır? Kaldırıldıysa hangi tarihler arasında kaldırılmıştır? İhraç kaydı şartının kaldırılma gerekçesi nedir? Bakanlığınız tarafından dökme zeytinyağı ihracatına 31 Ekim 2021 tarihine kadar yasak getirilmişti. Herhangi bir gerekçesi olmayan bu yasak kararından gelen tepkiler üzerine vaz geçildi. Bu yasaklı süre içerisinde ne kadar dökme zeytinyağı ihraç edilmiştir? 2018 yılından bu yana Suriye'den getirilen ve ihracat kaydına rağmen bu zeytinyağlarını ihraç etmeyerek iç piyasaya sürenler hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmakta mıdır? Bu güne kadar kimlere hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır? Tüm bu sorularımıza yanıt arıyoruz. Birilerinin zeytinyağı sektöründe manipülasyon yaparak hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur etmesine asla müsaade etmeyiz. İşin kötüsü bu manipülasyonun devlet eliyle yapılmasıdır. Elinizi üreticinin üzerinden çekin yeter artık. Zaten üzüm üreticisini mağdur ettiniz, bari zeytin üreticisini mağdur etmeyin.”