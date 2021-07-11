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12 yaşındaki Emine Buğlem’den acı haber

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, gölete giren Emine Buğlem Cankurt (12), hayatını kaybetti. Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güncellenme: 17:56, 11/07/2021
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12 yaşındaki Emine Buğlem’den acı haber

Tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası’na gelen Emine Buğlem Cankurt, bir süre sonra ortadan kayboldu.
Emine Buğlem’i çevrede arayan yakınları, kıyafetlerini Kürebeli Göleti’nin kıyısında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Gölette yapılan arama sonucu Emine Buğlem’in cansız bedeni bulundu. Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana’daki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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