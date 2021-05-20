750 kişi toplandı, yağmur duasına çıktı

Korkuteli’ne bağlı Dereköy Mahallesi sakinleri yeterli yağış olmaması nedeniyle toplu olarak yağmur duasına çıktı. Hacsıalan mevkiindeki ağaçlık alanda pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen duaya Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İmamın kıldırdığı namazın ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 750 mahalle sakini, yağmur duası yaptı.

“EKİNLERİMİZİN SUYA İHTİYACI VAR”

Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, “Korkuteli’nin 58 mahallesinde kurak bir mevsim yaşıyoruz, uzun zamandır yağmur yağmıyor. Ekinlerimizin suya ihtiyacı var. Bu sebeple çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla yağmur duasına çıktık” dedi.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa da bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını, çok kurak bir mevsim geçirdiklerini belirterek, “Köy halkımızla yağmur duasına çıktık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar” diye konuştu.

METEOROLOJİ SON DURUMU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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