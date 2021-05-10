Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adliyeden firar etti, evde yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı sevk edildiği adliyeden firar eden zanlı, polis tarafından Kiraz ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Güncellenme: 23:59, 10/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Adliyeden firar etti, evde yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı 24 Ocak’ta Bayındır Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeden firar eden H.A.’nın Kiraz ilçesi Kırköy mevkiinde bulunduğuna yönelik bilgi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, H.A.’nın bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Kıskıvrak yakalanan firarinin bulunduğu evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeğin yanı sıra şarjör ve fişek ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

İlginizi ÇekebilirFETÖ firarisi 2 kişi tutuklandıFETÖ firarisi 2 kişi tutuklandıİlginizi Çekebilir34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı