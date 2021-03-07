AFAD: Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin

AFAD’ın yaptığı açıklamada depreme hazırlığın önemi vurgulanırken, “Ülkemiz topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart ‘Deprem Haftası' ile dikkat çekiliyor. AFAD, vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlıkla değerlendirmeye çağırıyor. Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Afet ve acil durumlarda en önemli konulardan biri de afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık olmasıdır.

Bu yüzden vatandaşlarımız, deprem sonrası acil yardım ekiplerin hızlı geçişi için yolları boş bırakmalıdır. Vatandaşlar depremden hemen sonra, deprem öncesi e-devlet üzerinden bilgisini öğrendiği en yakın Toplanma Alanlarına yürüyerek gitmelidir. Vatandaşlar, SMS ve internet tabanlı hatlar üzerinden yakınlarına güvendeyim mesajı atmalıdır” denildi.

ARAÇTA YAKALANIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

AFAD, vatandaşların depreme araç içerisinde yakalanması durumunda alınacak önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli bir şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direkleri ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce; çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın.”

2021 AFET EĞİTİM YILI

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ ilan edildi. Bu özel yıl, ‘Afet Bilgisi Hayat Bilgisi’ şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasını amaçlıyor. (İHA)