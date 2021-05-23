Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre bugün 15.30 saatlerinde Artvin-Borçka karayolu 10. kilometresinde 08 BA 928 plakalı Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü Mehmet Y. ve araç içinde bulunan diğer arkadaşı son anda kendilerini dışarı attı. Motor bölümünden başlayan ve LPG'lı olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kayıt edildi. (İHA)