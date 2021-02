CHP’den Muğla için kenevir önerisi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kenevir yetiştirme izini verilen iller arasında Muğla'nın bulunmamasına tepki gösterdi. Girgin, yaptığı açıklamada Bakanlığa yazılı olarak başvuru yaptıklarını ayrıca geçen yıl Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Muğla'ya kenevir ekim izninin verilmesi için Bakan Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini ve bu izin için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

“MUĞLA'DA KENEVİR TARIMININ TARİHİ ESKİYE DAYANIYOR”

Girgin, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak başvurduklarını ve Bakanlıktan cevap olarak Muğla’nın kenevir yetiştirilmesinde yeterli deneyime sahip olmadığı için izin verilmediğinin belirtildiğini ifade etti. Bakanlıktan gelen bu cevabın tatmin edici bir cevap olmadığını belirten Girgin, “Oysa tarihte Muğla ve özellikle Milas’ta kenevir tarımının yapıldığı biliniyor” dedi.

“KÜLTÜR BALIKÇILIĞI DA BİLİNMİYORDU”

1980 öncesinde kültür balıkçılığının bilinmediği Muğla’da, bugün Türkiye’nin kültür balığının yüzde 50’sinin üretildiğini söyleyen Girgin, kenevir tarımının da kısa sürede öğrenilebileceğini vurguladı. Girgin, “Bunlar öğrenilmeyecek şeyler değil. Muğlalı çok kısa sürede kültür balığı üretmeyi, seracılık yapmayı, çilek, kiraz üretmeyi, slaj yapmayı öğrendiyse kenevir tarımını da çok kısa sürede öğrenebilir. Önemli olan Muğla’mızda fazla su tüketmeyen, ekonomik değeri yüksek yeni ürünler ekilmesini sağlamaktır. Kenevirin mucize sayılabilecek özelliklerinin yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Nüfusunun yüzde 60’ı kırsalda yaşayan Muğla'mız için yeni ekonomik değer niçin olmasın?” diye konuştu.

“MUĞLA NÜFUS DAĞILIMI KENEVİR YETİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK UYGUN”

Kenevir yetiştirmenin yüzde 60 nüfusun kırsalda yaşadığı Muğla'ya çok önemli bir gelir kaynağı olabileceğini vurgulayan Girgin, kırsal yerleşmenin büyük orana sahip olduğu Muğla'da bu iznin verilmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

“Kendir Enstitüsü Başkanı Sayın Dr Erdem Ulaş ile yaptığımız görüşmelerde detaylı bilgilere ulaştık. Kenevir köylerimizin zenginleşmesini ve geri dönüşü sağlayacak, topraklarımızı temizleyerek hem çiftçiyi, hem kullanıcıyı, hem sanayiciyi hem doğayı destekleyecek bir hazinedir. Çığ gibi büyüyen kenevir lobileri, STK ve hükümet işbirlikleri içerisinde başta ABD olmak üzere, Kanada, Çin, Almanya, Avustralya, İsrail, Hollanda, Fransa'da üretim sahaları süratle oluşturulup, her geçen gün istihsal alanları genişletiliyor. ABD ekim alanlarını yüzde 150 arttırdı, 2018'de ekimi serbest eyalet sayısını 38'e çıkarttı. İsrail'de tıbbi kenevir üretimi için yaptığı Ar-Ge'ler neticesinde sağlık bakanlığından kanunu geçirdi. Kanada'da 100 bin hektar alan kenevir ekimi yapılmaktadır.”

“ÜLKELER EKİM VE ÜRETİMLERİNİ ARTIRIYOR”

Hollanda'da ekim ve üretimin yüzde 200 arttırıldığını, Romanya'ya 2 laboratuvar ve işleme tesisi kurulduğunu da ifade eden Girgin, “Tarımsal ürünlerde Avrupa lideri olan Hollanda yeni Ar-Ge üsleri kurmak kaydıyla kenevir türlerinin gen kodlarını araştırıyor. Almanya'da tıbbi kenevir talebine yetişilemiyor. Almanya; AB'yi komşu ülkelerde ekim yaptırmak üzere fonluyor. AB fonları ile Romanya'da kenevir mamüllü yemekler ve 100 bin dekar ekim alanı, Bulgaristan'da fonlar ile 60 bin dekar ekim alanı, Yunanistan'da İskeçe başta olmak üzere 30 bin dekar ekim alanı ve kenevir istihsal bölgeleri oluşturuldu ve ekimler serbest bırakıldı” dedi.

“SİVAS'A OLDUĞU GİBİ MUĞLA'YA DA İZİN VERİLMELİ”

Son olarak Ocak ayında Sivas'ın da kenevir tarımı yapabilecek iller kapsamına alındığını söyleyen Girgin, “Sivas ilimizin de kapsam içine alındığını memnuniyetle öğrendik. Darısı Muğla'ya diyoruz. Geçen yıl Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyu tekrar gündeme getirdik ve görüşmeler sonunda Sayın Bakan ‘şifahi olarak araştıralım’ demişti. En kısa zamanda Muğla'mızın da kenevir ekim kapsamına alınması için konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

“KENEVİR BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR”

Girgin, kenevirin bir çok faydası olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Ülkemizin ekilebilir tarım alanı 237 bin 450 kilometrekaredir. ‘Kenevir Yönetmeliği' 19 ilde kontrollü ekim kaydıyla güncellendi. Sivas'ın dahil olmasıyla 20 ilimiz kapsam içinde. Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş'tan aldığımız bilgilere göre kenevirin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kendir ekimi masrafsız, ürünü bereketlidir. 5 ayda 5 metre yüksekliğe erişir, kenevirden 50 bin çeşit ürün yapılır. Lifi, tohumu, odunu, çiçeği, yaprağı ve de kökü yani her parçası değerlidir. Kağıt sektörü için yüksek selüloz oranı, 8 kere dönüştürülebilir olması, yüzde 55 üretim maliyetinde tasarruf ve bio-bozunur olması bu bitkiyi mucize kılıyor. Küresel gıda krizi bizi de etkiliyor. Kenevir toprağı bereketlendirir, hayvan yataklarını barınakları kenevirden yaparak daha sağlıklı damızlık, aynı zamanda havadar ortam sağlanır, nebat bereketlenir, üretim artışı sağlanır. Bio-polimer, ilaç sanayii, bio-yakıt, inşaatın her alanı, petro-kimyanın her alanında kullanılabilecek ve dünyanın endüstriyel devrim yaptığı nebat için Anadolu toprakları biçilmiş kaftandır.”