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Denizli’de uyuşturucuya 15 tutuklama

Denizli'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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Denizli’de uyuşturucuya 15 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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