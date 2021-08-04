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Emine Erdoğan: Tarifsiz acı yaşıyorum

Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

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Emine Erdoğan: Tarifsiz acı yaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter’daki hesabından, orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, “Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek” dedi.

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