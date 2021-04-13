FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Örgüt mensubu olduğu ileri sürülen yedisi Hava Kuvvetleri, dördü Deniz Kuvvetleri, 29'u Kara Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mensup olup; üçü yüzbaşı, yedisi üsteğmen, altısı teğmen, 34'ü astsubay, dördü uzman çavuş rütbesinde 42 muvazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personelin yanı sıra 14'ü aktif görevde bulunan 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)