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Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı

Beyoğlu'nda Filistinli 2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, yakalandı.

Güncellenme: 11:54, 27/05/2021
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Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı

Taksim Meydanında yaşanan olayda, gezmeye çıkan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek, cep telefonlarını istedi. Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye cep telefonunu verdi. Ancak

telefonu alan Tunuslu, koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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