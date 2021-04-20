Gaziantep’te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü

Gaziantep’te akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırması yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Şahintepe Mahallesinde bulunan Safir Sitesinin A blogunun çatısı uçtu, bahçe duvarı yıkıldı.

Çatıdan çevreye dağılan moloz yığınları park halindeki araçlara ve basketbol sahasında zarara yol açtı. Site bahçesinde bulunan 10 araçta hasar meydana gelirken olay sırasında basketbol sahasında oyun oynayan çocuklar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Can kaybı veya yaralananın olmadığı binada AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

VALİ GÜL:TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, fırtına nedeniyle çatısı uçan binada inceleme yaptı.

Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Vali Gül, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirterek “Burada şiddetli fırtınadan dolayı bazı binaların çatıları uçtu. Bu çatıların bazıları balkonlara zarar verdi, bazıları araçların üzerine düştü. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Şu anda belediyelerimiz ile beraber, emniyetimiz, AFAD koordineli şekilde zararları tespit ediyor. Yarın bu zararların hepsi tespit edilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini imkanlar çerçevesinde ortadan kaldıracağız” dedi. DHA