Güven Zeyrek sonsuzluğa uğurlandı

Dünyanın saygın ressamlarından Güven Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek, İzmir Karşıyaka’da kılına cenaze namazının ardından Dikili Kabristanı’nda toprağa verildi.

Gökmen ULU

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Bireysel ve özgün çalışmalarıyla dünya resim sanatında önemli yer edinen usta ressam Güven Zeyrek 86 yaşında hayata veda etti. Zeyrek'in cenazesi Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Dikili Kabristanı'nda defnedildi.

Kuvayı Milliye kahramanı, Dikili’nin ilk başöğretmeni, İstiklal Madalyası sahibi Halil İbrahim Zeyrek’in altı çocuğundan biri olan Güven Zeyrek bireysel ve özgün çalışmalarını, Dikili ve İzmir’deki özel atölyelerinde sürdürüyordu.

Zeyrek'in eserleri, Ankara ve İzmir Devlet Resim-Heykel Müzeleri, devlet arşivleri, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, Ekspres Bank, Başak Sigorta, Vakko koleksiyonları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi resmi kuruluşlar ile yurt dışında Amsterdam, Paris, New York gibi ülke ve şehirlerdeki özel koleksiyonlarda da yer almıştı.

GÜVEN ZEYREK KİMDİR

1935 yılında Ayvalık’da doğdu. İlk öğrenimini Dikili Tınaztepe İlkokulu'nda tamamladı. Orta Öğrenim döneminde tanıdığı hocası Ressam Prof. Dr. Adnan Turani ile beraberliği sanata olan ilgisini giderek tutkuya dönüştürdü. 1957 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü başarı ile bitirerek İzmir’e yerleşti. 1957-1987 yılları arasında İzmir Özel Türk Koleji'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı. Bu yıllar içinde İzmir, İstanbul, Ankara’da açmış olduğu sergileri ile tanındı. Duayen eğitimci Oğuz Tatış, Güven zeyrek'in adını İTK merkezi kampusundaki kültür salonuna verdi.

İzmir’in resim-heykel müzesinin açılmasında aktif çalışmaları olan Zeyrek, sanata önemli katkılarda bulundu. 1983 yılında Türk Resim sanatında ilk kez felsefi bildirge – manifesto sunan AKATÜNVEL topluluğunun önderleri arasında yer aldı. 1985-2000 yılları arasında, Roma, Floransa, Venedik, Paris, Nis, Madrid, Barselona, Viyana, Odessa, Budapeşte ve Prag müzelerinde incelemeler yaptı. Çok sayıda ödül sahibi olan Zeyrek'in, Abdülkair Günyaz tarafından kaleme alınmış, “Resim her şeydir. Güven Zeyrek” ile Prof. Dr. Mümtaz Sağlam’ın yazmış olduğu “Güven Zeyrek – Sanatta 50. Yıl Retrospektif” adlı kitapları da bulunuyor.