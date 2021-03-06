İBB çiftçilerden satın aldığı 600 ton patatesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Niğde ve Bitlis’te çiftçinin elinde kalan 600 ton patatesi satın aldı. Patatesler Halk Süt ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 10 kilogramlık çuvallar halinde dağıtılmaya başlandı.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Sosyal Hizmetler Müdürü Neval Gündoğan Arslan şunları söyledi:

* Pandeminin başladığı günden beri ihtiyaçlılık durumu gerçekten artmış durumda. Biz çeşitli şekillerde farklı zamanlarda da gıda desteğinde bulunduk ailelere. Böylesi günlerde ek olarak eve girecek bir gıda tabii ki ailelere daha büyük destek olacaktır.

* Ama bunun dışında işin bir de üreticiyi destekleme kısmının var olması ayrı bir anlam. Hem kooperatif olarak desteklenmenin hem de ihtiyaç sahiplerine ürünlerinin gidecek olmasının onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyoruz.

* Bu desteklerle birlikte hem üreticilerin yoksullukla mücadelesi konusunda hem de ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi konusunda eş zamanlı bir çalışma yürütüyoruz.

ÇİFTÇİLERDEN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Patatesi satın alınan çiftçilerden Ahmet Erdoğan, “Sesimize kulak veren, sesimizi duyan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bizlere yardımcı olmak adına buradaki patateslerimizi alarak İstanbul’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyor” diye konuştu.

Çiftçi Özkan Canıtez, “Oradaki ihtiyaç sahiplerini memnun ederek bizlere bir nebze olsun katkıda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.