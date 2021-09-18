İstanbul’da araç metro durağının girişine çarptı

İstanbul Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Üçyüzlü Metro Durağı'nın girişine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, metronun girişi kapandı.

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Kaza akşam saatlerinde Güngören’de meydana geldi. 45 AS 692 plakalı kamyonetin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, Üçyüzlü Metro Durağı’nın girişine çarparak, durdu.

Kazada yaralanan olmazken, metro girişi bir süreliğine geçişlere kapatıldı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular ise durağın diğer girişine yönlendirildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA