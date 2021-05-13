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İstanbul’da parkta bıçaklı kavga! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere başlattığı çalışma sürüyor.

Güncellenme: 22:32, 13/05/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da parkta bıçaklı kavga! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Arnavutköy, Anadolu Mahallesi’nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. ile 24 yaşındaki ağabeyi Murat Ç., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı abi-kardeş ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Ç.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sait Ç.’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları da hastaneye akın etti. Hastane çevresinde sinir krizi geçiren yakınları yatıştırmak için yoğun çaba sarf edilirken polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere başlattığı çalışma sürüyor. DHA

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