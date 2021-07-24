Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunt Dağı eteklerindeki Maldan Mahallesi Akbaba mevkisindeki 3’üncü derece SİT alanında, kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler, dün saat 13.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Yüzey kazısı yaptıkları belirlenen İsa Ç. (42) ve Abdul Kadir Ç. (34) suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerleri, eşyaları ve araçlarındaki aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen farklı motif ve şekillerdeki irili ufaklı toplam 15 taş parçasıyla kaçak kazıda kullandıkları belirlenen bir çanta, kazma, çekiç, levye, demir çubuk, bıçak ve üç inşaat eldiveni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. (DHA)