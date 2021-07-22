Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaplıcadan dönenleri taşıyan kamyonet takla atıp, tarlaya devrildi: 15 yaralı

Amasya'da, Terziköy Kaplıcaları'ndan dönen kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak tarlaya devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Güncellenme: 21:33, 22/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Kaplıcadan dönenleri taşıyan kamyonet takla atıp, tarlaya devrildi: 15 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Musaköy yolu üzerinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 05 RD 115 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon kontrolünü yitirerek takla attı, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet kasasında bulunan ve Terziköy kaplıcalarından döndükleri öğrenen A.B., S.B., A.B., Y.E.O., M.A., H.O., Y.O., H.K., A.A., S.A., B.A., B.A., H.Ç., A.S.K. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirSivas'ta kaza! Savcı yaralandı, annesi öldüSivas'ta kaza! Savcı yaralandı, annesi öldü