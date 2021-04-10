Karantinayı hiçe saydı, ‘daha yakından çek’ diye alay etti

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. (46) idaresindeki 34 BB 5777 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu.

Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu corona virüslü olan kadının ev “Riskli” olarak izlenimi devam ettiği ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

HES Kodu sorgulaması “Risklidir” çıkan kadın 10 günlük ev karantinasını ihlal edince uygulama noktasına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Aracından indirilen kadın ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü’ne götürüldü. Gülsüm T.’nin 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.

“DAHA YAKINDAN ÇEK”

Ambulansa binerken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın sürücü, “Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek” dedi. İHA

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