Koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi.

Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı’ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı’ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

“100 KİLOMETRE YOLUMUZ VAR”

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) “Söngüt köyünden Sivas’a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas’ta olacağız” dedi. DHA