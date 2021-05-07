Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Güncellenme: 22:53, 07/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi.

Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı’ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı’ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

“100 KİLOMETRE YOLUMUZ VAR”

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) “Söngüt köyünden Sivas’a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas’ta olacağız” dedi. DHA

İlginizi ÇekebilirKoyun otlatma kavgasında baba oğul öldürüldüKoyun otlatma kavgasında baba oğul öldürüldü
baba Konya Oğul salı Sivas Tokat
Yayınlanma Tarihi:22:50,