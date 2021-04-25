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Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü

Rize'de B.A, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı kuzeni Selmani Arıcan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Araya girmek isteyen Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Güncellenme: 11:27, 25/04/2021
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Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karasu köyünde meydana geldi. Selmani Arıcan ile amca oğlu B.A., arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine B.A., tabancasını çıkartarak ateş etti.

Silahtan çıkan mermi karın bölgesine isabet eden Selmani Arıcan, kanlar içinde yere yığıldı. Bu arada, kuzenlerin arasına girip sakinleştirmeye çalışan  Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Resul İ. tedaviye alınırken, ağır yaralanan Selmani Arıcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.A. da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

Polis Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Sağlık