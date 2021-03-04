Manisa Valisi: Ekmeğinize sahip çıkın

Covid-19 risk haritasında orta risk grubunda bulunan ve birçok kısıtlamanın kalktığı Manisa'nda normalleşme adımları devam ediyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz normalleşme sürecine giren kentte ilgili kurumlarının müdürleri ve emniyet ekipleriyle birlikte halkın yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Vali Yaşar Karadeniz ziyaret ettiği esnaflara bir taraftan Bilim Kurulu'nun iş yerleri için yayınladığı kuralların yer aldığı bildiriyi dağıtırken, bir taraftan da iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karadeniz, hem Manisa'daki son durum hakkında bilgi verdi, hem de ikinci normalleşme sürecini farklı bir şekilde yorumladı.

“ALINAN KARARLARDAN SONRA BİR ARTIŞ YAŞANABİLİR”

Vali Yaşar Karadeniz, günlük test sayılarında pozitif çıkan kişi sayısında önemli düşme olduğunu ifade etti. Açıklamasında normalleşme çerçevesinde son alınan kararlar doğrultusunda bir artış yaşanabileceğine dikkat çeken Vali Karadeniz şöyle konuştu:

“İlimizde henüz bir artış yok. Ancak bu son alınan kararlardan sonra bir artış yaşama riskimiz var. Elbetteki bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Mutasyon olsun olmasın, bu artış riski her şekilde var. Onun için öncelikle bizim yapacağımız idari denetimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama daha önemlisi vatandaşlarımızın tedbirlere uyma konusunda kendi yapacakları oto kontrol mekanizmasının iyi işlemesi gerekir. Daha önceki normalleşme sürecinde bir artış yaşamıştık. Ancak bundan sonraki bu gayemiz eski artışlara geri dönmemek.”

“EKMEĞİNİ KAZANAMADIĞI DÖNEME DÖNMEYELİM”

Vali Karadeniz, normalleşme çerçevesinde lokanta, kıraathane, restoran ve kafe gibi yerlerde kısıtlamaların büyük ölçüde kalkmasına rağmen vaka sayısında artış yaşanmaması için esnafa ilginç bir çağrıda bulundu.

Esnafa, “Ekmeğine sahip çık” çağrısında bulunan Vali Karadeniz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Virüs ve virüsten dolayı yaşanan kısıtlamalar sebebiyle yaşanan mağduriyetler var. Bizim bundan sonra yapacağımız denetimleri İçişleri Bakanlığımız dinamik denetim süreci olarak adlandırdı. Ama bunu bizim ikincisini de eklememiz gerekir. İkinci olarak esnafımıza ‘ekmeğine sahip çıkma süreci' diyelim. Eğer biz tekrar turuncu veya kırmızı bölgeye düşersek iş yerlerimiz tekrar kapanacak. Dolayısıyla bunların yaşanmaması amacıyla iş yerlerimizin kendi işyerlerinde kurallara uyulmalarını sağlamaları gerekir. Sağlanamaz ise tekrar ekmeğini kazanamadığı dönemlere dönmesin. Artış sürecinde değiliz ama bu riski hissediyoruz. O sürece girmememiz gerekir.”

“MUTASYONLU BİREYSEL VAKALARA RASTLADIK”

Vali Karadeniz ayrıca, Manisa'da mutasyonlu virüs vakalarına rastlandığını ve bunun ciddi boyutlarda olmadığını da sözlerine ekleyerek, “İlimizde mutasyonlu virüs görülüyor. Sağlık müdürlüğümüz bunları tespit ettiklerine hemen gerekli karantina kurallarını diğer vakalara göre daha sıkı bir şekilde uyguluyor. Yapmış olduğumuz tespitlerde daha çok salgın şeklinde değil, bireysel vakalara rastladık. Mesela bir yerde bir tane mutasyonlu virüs çıkmış ise orada ikinci bir vakaya rastlamadık. Bu anlamda alt noktadayız ancak yakından takip ediyoruz.” dedi.

En önemli hedeflerinin Manisa'yı corona virüs haritasında mavi kategorisine düşürmek olduklarını söyleyen Vali Karadeniz, hem esnafı hem de vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak kurallarına uymaya davet etti.

İlginizi Çekebilir Manisa Prime Projesi kapsamında 5 yıldızlı otel kiraya verecek