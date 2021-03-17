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‘Meryem Ana’ figürlü resim ele geçirildi

İstanbul’da polis ekiplerince yapılan yol denetiminde, Meryem Ana, Hz. İsa ve Hristiyanlık için kutsal figürlerin bulunduğu ahşap bir resim ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 15:14, 17/03/2021
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Şişli'de Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, şüpheli görülen bir araç durduruldu. Odessa Bulvarı üzerinde durdurulan araçtaki aramada arka koltukta, havluya sarılı Meryem Ana, Hz. İsa ve Hristiyanlıkça kutsal sayılan figürlerin yer aldığı bir resim bulundu. İki kapaklı ahşap üzerine yapılmış eserle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi eser olduğu belirtilen eser, incelenmek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili S.A. ve A.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç. hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:10,