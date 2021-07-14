Milli Savunma Bakanlığı’ndan 15 Temmuz töreni

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere, Alparslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve sivil, askerî personel katıldı. Şehit yakınları ile gaziler de törende yer aldı.

Konuşmasında 15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Akar, “Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte tek yumruk, tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, millî iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve ordusuna sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu mücadeleyi demokrasi tarihinde önemli bir milat olarak nitelendiren Bakan Akar, şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu, birlik ve beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığın timsali olan kahramanların fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.

23 BİN 364 İHRAÇ

Hain darbe girişimini yapanlarla, bunlarla alakalı olanlarla sonuna kadar mücadele içinde olacaklarını dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmiştir. Bin 384'ü bakan onayı ile olmak üzere bin 997 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadelesi kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakârlığıyla kendilerine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir.”

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK’nın, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetlerimiz, 176 büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen 10 büyük harekât ile büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler hâline getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri, her yıl bir önceki yıllara göre önemli bir artış göstererek son 5 yılda 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim, tatbikat faaliyeti büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkân ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. 17 komando tugayımızın tamamı vatanı, milleti için angaje olmuş ve görevlerinin başındadır.”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ise deniz seyir sürelerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini, 2020’de 200 bin saate ulaşıldığını belirten Bakan Akar, “Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir” dedi.

“ORDUBOZANLAR, FİTNE FESAT ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR”

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasında ve terörle mücadele harekâtlarında son beş yıldaki harekât uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını belirterek “Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

Bakan Akar, bazı savunma ve güvenlik konularına da değinerek sözlerini, “TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var, bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz, diyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleriyle tamamladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi tören sonunda personelle de bayramlaştı. Bakan Akar bayramlaşmanın ardından şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.