Haberler - Günün İçinden

MSB’den yangın açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB’den yangın açıklaması

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir” denildi.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan diğer açıklamada da “Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir” denildi.

Dışişleri: ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz İlginizi Çekebilir Dışişleri: ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz
ABD Denizli Dışişleri Bakanlığı Isparta Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Twitter yangın