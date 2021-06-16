Polis babasının tabutuna ‘babam’ diyerek koştu

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği biriminde görevli polis memuru Suat Tohumoğlu (51), eşi Arife Tohumoğlu'yla birlikte memleketteki Osmaniye'de akrabasının düğününe katılmak üzere yola çıktı. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü civarı D-817 karayolu üzerinde 33 KET 33 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Tohumoğlu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada polis memuru Suat Tohumoğlu olay yerinde hayatını kaybederken eşi Arife Tohumoğlu ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Suat Tohumoğlu için öğle namazına müteakip Cevdetiye Beldesi'nde tören düzenlendi. Hastane morgundan alınan Tohumoğlu'nun cenazesi Merkez Cami'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının sonrası polis memuru Suat Tohumoğlu gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Polis mangası tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşı üzerine konulan Suat Tohumoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna ‘babam' diyerek koşan kızı Naz Tohumoğlu'nun feryatları yürekleri dağladı. Babasının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döken Naz Tohumoğlu'nu yanından bir an olsun ayrılmayan polis memurları sakinleştirdi. Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru Suat Tohumoğlu’nun kazada ağır yaralanan eşi Arife Tohumoğlu’nun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)