Sadettin Tantan’dan MHP’li Yönter’e yanıt: Arşiv yalan söylemez

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik “Siz insanlardan oy aldınız. Milleti tehdit edemezsiniz, size öyle bir yetki verilmedi” sözlerine tepki gösterdi. Yönter, “Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir!” ifadelerini kullandı. Yönter'in bu sözlerine tepki gösteren Tantan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“ARŞİVLER YALAN SÖYLEMEZ”

“Milliyetçilik şuurundan yoksun olanlara cevap vermeye değmez. Arşivlere girildiğinde arşivler yalan söylemez. NOKTA!”

MHP’li Yönter, Sadettin Tantan’ın yaptığı açıklama üzerine, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir! Tantan kim oluyor da Genel Başkanımız'dan hesap sormaya kalkıyor? Milliyetçiliği ağzına alan adama bakın hele, ne fikri var ne de kirli ifadelerini teyit edecek itibarlı bir mazisi… 57.Hükümet döneminde, İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden S.Tantan, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Sayın Genel Başkanımızdan aldığı kesin talimatları açıklaması, bunun sonucunda Türkiye'nin nasıl rahatladığını itiraf etmesi millet huzurunda namus borcudur…”