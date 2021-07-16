Şehit Hasan Cevher’in adının verildiği operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, önceki gün polis memuru Nasuh Çulcu tarafından polisevinde yemek yerken silahla vurularak şehit edilen Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yüksekova İlçesinde narkotik dedektör köpekleri Tipi ve Işık ile yapılan ikamet aramasında 436 paket halinde, 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER IŞIK VE TİPİ YAKALADI

Hakkari Valiliği, Şehit Emniyet Müdürü Cevher’in fotoğrafı ile birlikte paylaştığı operasyon açıklamasında “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher operasyonu’ kapsamında; İlimiz Yüksekova ilçesinde narkotik dedektör köpekleri Tipi ve Işık ile yapılan ikamet aramasında 436 paket halinde, 220.400 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.