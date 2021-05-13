Sevgilisini kaçırmak isterken yakalandı! Polisi polise şikayet etti

Olay, Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.’yi (26) zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi.

KADIN ÇIĞLIK ATTI

Araca binmek istemeyen kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çığlıkları duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine yakın olan tüm ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden trafik ve asayiş ekipleri, şahsı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Ancak Sebahattin K. isimli şahıs polislere direndi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan şahıs, kendisini tutan polis memurunu “Arabamı kırdı’ diye diğer polis memurlarına şikayet etti.

POLİSTEN KAÇARKEN KAMYON ALTINDA KALACAKTI

“Arabanın arkasından CD'mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece” diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel oldu.

Sebahattin K. tarafından darp edilerek kaçırılmak istenen kadın ise olay yerindeki trafik polislerinin aracına bindirilerek sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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