‘Sınav yolsuzluğu’ soruşturmasında 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sınav yolsuzluklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı sorularını alan ve aracılık eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.