Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklandı

Samsun'da E.D. (34), sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü kişi ile aralarında çıkan kavgada 10 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Güncellenme: 22:56, 22/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Tartıştığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklandı

Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.D., 112 Acil Servis’i arayarak bıçakla yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10 yerinden bıçaklandığı görülen E.D.’yi, ilk müdahalenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralının bacak bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

E.D.’nin polise verdiği ifadesinde tartışmanın ardından kendisine bıçakla saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirBir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüBir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
bacak Cinayet izmir Kadıköy Kadın kadın cinayeti Sağlık Samsun