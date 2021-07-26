Tatilciler gitti, Marmaris nefes aldı

Bayramlarda Muğla’nın sahil kesimleri adeta dolup taşıyor. Otellerde yer bulamayan tatilciler nereyi bulursa çadır kurarak tatil yapmanın keyfini yaşamaya çalışıyor. Kurban Bayramı’ndaki 9 günlük tatil nedeniyle corona virüsü salgınını dikkate almadan adeta üst üste tatil yapan yerli turistler gittikten sonra Marmaris ilçesi nefes aldı. Adeta çöplüğe dönen ilçede belediye temizlik işçileri sahil ve orman kesimlerinden tonlarca çöp topladı. Çevreciler iğrenç görüntülere sosyal medya hesaplarından isyan etti.

“HER SENE AYNI NAKARAT”

Çevreciler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları önceki yıllardan farkı olmayan fotoğraflar ve düşünceleriyle isyanlarını dile getirdi. Marmaris'te turizmle uğraşan Zuhal Öztürk sosyal medya hesaplarından şunları paylaştı:

“Bazıları diyor ki, işletmeciler, otelciler Türk turist istemiyor. Ben hiçbir zaman öyle demedim ama gördüğünüz bu fotoğraflar yalan değil ne yazık ki. Ben bu kadar kalabalığa ve bu kadar pisliğe hiç şahit olmamıştım. Tüm yollar sigara izmaritleri, pet şişe, maske.

Koca koca arabalardan iniyorlar, ilk iş sigara yakıyor ve atıyorlar. Bu yıl tartıştığım insanın haddi hesabı yok diyebilirim. Sinir sistemim bozuldu. Neye üzüleceğimi bilemedim. Çevreye mi, millete ‘Koyun' diye hitap edip kendini bir halt zanneden züppelere mi, çadırını alıp, çadır kültürü olmayan ve etrafı bok içinde bırakan pisliklere mi? Biz buraları temizleriz, mis gibi yaparız yine. Benim ricam gelmeyin. Çantanızda izmaritinizi atacağınız kabınız yoksa gelmeyin. Çekirdek çıtlatmak istiyorsanız gelmeyin. Maske ve poşetlerinize hakim olamıyorsanız gelmeyin. Arabanın camından çöplerinizi atıyorsanız gelmeyin.

Valla gelmeyin, biz para kazanmamaya razıyız. Ben yine Türk turist gelmesin demiyorum ama bunları yapan varlıklar cidden gelmesin. İnsan gibi insanlar gelsin, siz gelmeyin.Bu fotoğrafları yayınlamaktan utanıyorum. Maske takmayana ceza yazan bu hükümet acil bir yasa çıkarsın ve sahilleri, ormanı, etrafı kirleten bu varlıklara okkalı bir ceza yazsın. Israrla talep ediyorum.”

“CORONA DEĞİL KOLERA ÖLDÜRECEK”

Özat Akgül isimli çevreci ise işi biraz daha ileri götürerek, “Corona salgınından ölmedik ama kolera salgınından ölebiliriz. İçmeler ve Aktaş bölgesinde tahmini 500 çadır var. Bu bölgelerin ortak özelliği hiç kullanma suyu olmaması ve tuvaletin bulunmaması. Hep soruluyor ya nereye yapıyorlar? Cevap: Bulundukları yere.

Aktaş, insanların kafasına göre çadır kurduğu yer değil. Benim bildiğim 50 yıldır insanların günübirlik piknik yaptığı denize girdiği yer. Oraya tuvalet büfe vs. hizmet getirildiği anda iş iyice çığrından çıkar. Yerel yönetimler, kaymakam, vali, belediye vs. bugünden gelecekteki bayramlar için radikal kararlar almak zorundalar ki bunu Ankara nasıl onaylar bir de işin o yönü var. Esnaf iş yapsın ekonomik rahatlasın kararları tamam da bu vandallarda yerel esnafa para kazandıracak potansiyel var mı? Kısacası en üstten en alta radikal kararlar şart” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR YERLERE İZİN VERİLMEMELİ”

Mandrake Kemal ise “Yerel yönetimler en tepeden başlayarak bu tür yerlere izin vermemeli. Önümüzdeki sene dini bayramlar yine yaz sıcaklarına denk gelecek ve bu önlemler için şimdiden kararlar alınmalı. Yok öyle oraya tuvalet buraya tuvalet. Buralarda çadır yasak dersin olur biter. Her ortama sürdükleri bekçileri var onları görevlendirsinler” ifadelerini kullandı.