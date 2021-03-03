Tek tek toplayıp çöpe atıyor

Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor.

Yaşı nedeniyle corona virüsü tedbirleri kapsamında günde 3 saat sokağa çıkabilen 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, sokaklarda spor yaparken yere atılmış maskeleri topluyor. Herkesi çevreye duyarlı olmaya çağıran Hergül, pandemi döneminde vatandaşların daha çok dikkatli olmalarını istedi.

“İNSANLARIN DUYARLI OLMASI LAZIM”

Ahmet Nedim Hergül, “Saat 10.00dan 13.00a kadar sokağa çıkabiliyorum. Ama boş durmuyorum. Elime bir poşet alıyorum. Gezip, spor yaparken duyarsız vatandaşların yerlere attığı maskeleri topluyorum. Pandemi döneminde bütün insanlarımızın duyarlı olması lazım. Duyarlı olmuyorlar. Ben de dikkat çekmek için bu şekilde davranıyorum. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi. DHA

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