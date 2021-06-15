TEM’de durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu il sınırlarına girdiği tespit edilen otomobil TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş Roma İmparatorluğu, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait, altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere toplam 2 bin 155 adet Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında olan sikke ele geçirildi. Tarihi eserlerle yakalanan araç sürücüsü Suriye uyruklu A.A.(32) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)