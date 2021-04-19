TEM’de zincirleme kaza, bir araç takla attı

TEM otoyolunda saat 15.30 sıralarında Ankara istikametine doğru seyir halindeki araçlar yoğun yağış sebebiyle zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan bir araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken trafiği de kontrol altına aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nTEM otoyolu Ümraniye yönünde yağış nedeniyle 3 araç birbirine girdi, kazada 1 araç takla attı. FSM köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.edeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (İHA)