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TIR devrildi, sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan öldü

Şanlıurfa'da, şarampole devrilen TIR'ın şoförü Emin Malazgirt yaralandı, dorsedeki 42 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Güncellenme: 18:14, 21/07/2021
HaberlerGünün İçinden
TIR devrildi, sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan öldü

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Emin Malazgirt yönetimindeki 25 ABD 571 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Malazgirt yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki 42 küçükbaş hayvan da öldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emin Malazgirt, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Ulaşıma kapanan karayolu, yaşamını yitiren hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. DHA

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